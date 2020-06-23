شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب المكسيك وتحذير من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة بمقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم أعقبه تحذير من وقوع تسونامي في أمريكا الوسطى. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في المكسيك أن مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد كانت مركزاً للزلزال دون أن يشير إلى سقوط ضحايا. ميشراً إلى أن سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو شعروا بالزلزال.

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