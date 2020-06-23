إقامة موسم الحج بأعداد محدودة للمقيمين بالسعودية ولمن هم أقل من 65 عاما

الرياض ـ وكالات: أعلنت وزارة الحج السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. في وقت لاحق كشف وزير الصحة السعودي توفيق بن عبدالعزيز الربيعة عن أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما. وقال الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد بن صالح بنتن، إن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة وللحجر المنزلي بعد أداء المناسك. وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع “خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام”، مشيرا إلى “تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج”.

من جانبه، قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن إن عدد الحجاج هذا العام قد يقتصر على حوالي ألف من المواطنين والمقيمين، وقال الوزير “الأعداد إن شاء الله قد تكون في حدود آحاد الآلاف. ما زلنا في مرحلة المراجعة قد تكون ألفا أو أقل أو أكثر بقليل”.