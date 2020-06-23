الحبس 10 أعوام لرئيس قيرغزستان السابق على خلفية فساد

موسكو ـ د.ب.ا: قضت محكمة بحبس رئيس قيرغزستان السابق ألمازبيك أتامباييف لمدة 10 أعوام لاتهامه بالفساد، وفقا لما ذكرته وكالة كابار للأنباء.

وقد أدين أتامباييف، الذي تولى رئاسة قيرغزستان في الفترة من 2011 حتى 2017، بالتواطؤ لارتكاب تهم فساد، عندما دبر الإفراج عن زعيم المافيا عزيز باتوكايف عام 2013.

وجرى احتجاز أتامباييف العام الماضي خلال معركة قضائية استمرت طويلا ضد اتهامات الفساد التي ظهرت في ظل خصومة شخصية مع خلفه الرئيس سورونباي جينبيكوف.

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