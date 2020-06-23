الصين: اطلاق ناجح لقمرا اصطناعي من أجل الملاحة

بكين ـ د.ب.ا: نجحت الصين في إطلاق القمر الاصطناعي الاخير في شبكة بيدو الملاحية ، بحسب بيان على الموقع الرسمي للشبكة. ويحقق الاطلاق هدف التغطية الدولية للنظام المنافس لنظام التموضع الحالي (جي بي اس) الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأميركية. وقد انطلق القمر من مركز شيشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم سيشوان، بقوة دفع صواريخ لونج مارش، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”. ويتم تطوير مشروع بيدو، الذي تبلغ تكلفته 10 مليار دولار، منذ التسعينيات، حيث تم إطلاق أول أقمار اصطناعية عام 2000. وغطى الجيل الأول الصين فقط، وتم تمديد الجيل الثاني في أنحاء منطقة آسيا-المحيط الهادي. وبدأ نشر الجيل الثالث من الأقمار الاصطناعية بيدو 3 عام 2015 من أجل تغطية العالم بأكمله. ويعد القمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه الـ30 ضمن الجيل الثالث من بيدو و الـ55 من إجمالي الأقمار الاصطناعية التي جرى إطلاقها.

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