جيلياد للأدوية تخطط لإنتاج مليوني جرعة من ريمديسيفير

نيويورك ـ وكالات: قالت شركة جيلياد ساينسز للأدوية إنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض كوفيد 19 بنهاية العام. ويفوق هذا العدد مثلي الرقم الذي كانت الشركة تستهدفه في السابق وهو مليون جرعة فقط. وأضافت جيلياد أنها تعتزم بدء تجارب على نسخة سهلة الاستخدام تعطى بطريقة الاستنشاق بحلول أغسطس. ويؤخذ الدواء المضاد للفيروسات حاليا بطريق الحقن الوريدي.

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