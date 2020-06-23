مصدر: سيتم اعلان اسماء النواب الحضور بجلسة الغد

كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، انه سيتم اعلان اسماء النواب الحضور بجلسة البرلمان ليوم غد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم يوم غد اعلان اسماء النواب الذين سيحضرون لجلسة البرلمان المقرر عقدها بالساعة الواحدة ظهرا". ووجهت رئاسة مجلس النواب في الـ22 من حزيران الحالي، بعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يوم غد الاربعاء.

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