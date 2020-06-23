قوة مشتركة تلقي القبض على ابرز تجار مخدرات في الموصل بعد الاشتباك معه

اعلن مكتب مكافحة اجرام تلعفر ، الثلاثاء، عن القاء القبض على ابرز تجار مخدرات في الموصل.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومديرية الامن الوطني تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة وحصول تبادل اطلاق نار، من القاء القبض على ابرز تاجر مخدرات في مدينة الموصل الذي يدعى ( ن ح ا ش ) حيث قام بفتح النار على المفرزة القابضة وتم الرد عليه".

واضافت انه "يقوم بجلب الحبوب المخدرة من إحدى دول الجوار مستفيد من منطقة سكناه القريبة من الحدود"، مشيرة الى انه "ضبط بحوزته عجلة صالون نوع اوبل مع رمانة يدوية ومسدس كولومبي عيار ٩ ملم وكذلك تم ضبط ٦٦ حبة مخدرة".

وتابعت "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٢٨ \ اولا من قانون المخدرات"، لافتة الى انه "تم القبض عليه في منطقة ( مجمع اليرموك ) التابع لناحية الشمال غربي مدينة الموصل".