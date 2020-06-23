اعلن مكتب مكافحة اجرام تلعفر ، الثلاثاء، عن القاء القبض على ابرز تجار مخدرات في الموصل.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومديرية الامن الوطني تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة وحصول تبادل اطلاق نار، من القاء القبض على ابرز تاجر مخدرات في مدينة الموصل الذي يدعى ( ن ح ا ش ) حيث قام بفتح النار على المفرزة القابضة وتم الرد عليه".
واضافت انه "يقوم بجلب الحبوب المخدرة من إحدى دول الجوار مستفيد من منطقة سكناه القريبة من الحدود"، مشيرة الى انه "ضبط بحوزته عجلة صالون نوع اوبل مع رمانة يدوية ومسدس كولومبي عيار ٩ ملم وكذلك تم ضبط ٦٦ حبة مخدرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوة مشتركة تلقي القبض على ابرز تجار مخدرات في الموصل بعد الاشتباك معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.