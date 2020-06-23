خلية الأزمة في الديوانية تعقد اجتماعا طارئا وتصدر عددا من القرارات المهمة

اعلنت خلية الازمة في الديوانية، الثلاثاء، عن اصدارها عددا من القرارات المهمة خلال اجتماع طارئ عقد اليوم.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت عبر تطبيق زووم اجتماعها الطارئ الذي استضافته جامعة القادسية، لبحث تطورات الموقف الوبائي الأسبوعي ومتابعة المقررات السابقة".

واضافت انها "اتخذت جملة قرارات تهدف للحد من تفشي الوباء في المحافظة ومنع انتشاره بصورة أكبر مما هي عليه منها:-

1) تشكيل لجنة يترأسها النائب الثاني للمحافظ لإيجاد أماكن بديلة لإيواء المصابين بفيروس كورونا من خلال التنسيق مع جامعة القادسية ومديرية التربية والشباب والرياضة.

2) البحث مع جامعة القادسية لتخصيص الأقسام الداخلية كبديل رديف في حال ارتفاع أعداد المصابين في المحافظة.

3) تمديد حظر التجوال والتشديد على الاجهزة الأمنية بتطبيقه حرفيا.

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4) التشديد على فض التجمعات في المناطق السكنية والأسواق واغلاق المقاهي والصالات الرياضية والمسابح.

5) التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة لمنتسبي الاجهزة الأمنية وحث المواطنين على تطبيقها للحفاظ على صحة الجميع.

6) توجيه الاجهزة الأمنية بمنع المناسبات الاجتماعية (مجالس العزاء، الاعراس)، لتفعيل التباعد الاحترازي.

7) الإشادة بالجهود الجبارة لمنتسبي الجيش الأبيض والأجهزة الأمنية وتضحياتهم من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

8) استمرار اغلاق العيادات الطبية الخاصة واعداد تقرير حول توزيع الأطباء الاختصاص والاستشاريين في المؤسسات الصحية.

9) توجيه العاملين من منتسبي الصحة بالتواجد في غرفة العمليات المشتركة ومتابعة دوامهم اليومي للاستجابة الى نداءات المواطنين.