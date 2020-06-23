الدفاعات السورية تتصدى لعدوان في أجواء السويداء ودير الزور

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور جنوبي وشرقي سوريا.

وأشارت "سانا" إلى أن التصدي للعملية تم في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور. Advertisements ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت أمس الاثنين لـ "طائرات مسيرة معادية" في أجواء منطقة جبلة الساحلية غربي سوريا.

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