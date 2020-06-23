شباب الصحفيين المصريين تهاجم العناصر الاثارية :يبثون سمومهم ضد الدولة المصرية لاعلاء مصالح الارهابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين العناصر الإثارية التى تقوم ببث سمومها على مواقع التواصل، محاولين تأليب الشعب المصري على مؤسسات الدولة المصرية مما يهدف لإعلاء مصالح الجماعة الإرهابية.



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إلى المرتزقة والخونة لم يعد خافيا على الجميع أن الشخصيات الإثارية ممن يدعون انتمائهم للمعارضة السياسية ويملئون فضاء السوشيال ميديا بالشائعات والأكاذيب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها هم أذرع جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططاتها.

وأضاف : انكشفت عورات المرتزقة الذين أسلموا قيادهم للجماعة الإرهابية أمام الكافة ولكنهم لا يدركون أن ادعاءاتهم ومزاعمهم أصبحت مثار سخرية وتهكم الجميع".

واشار رئيس الجبهة إلي ان أولئك العملاء الخونة تحالفوا مع الإخوان الإرهابيين لتأليب الشعب ضد مؤسساته الوطنية، ولكن المصرين المخلصين واعون للمخططات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم لصالح حفنة من الإرهابيين الجبناء القابعين في حجورهم خارج البلاد بعد أن لاذوا بالفرار.