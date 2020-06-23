شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين إلى الناشطة آية حجازي: إللي بتسمح باغتصاب الاطفال ليس غريباً أن تتحالف مع الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً عنيفاً على الناشطة المصرية الوهمية المدعوة أية حجازي بعد ترويجها لأفكار جماعة الاخوان الارهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتأمرين على مصر قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي:اللي عذبت الاطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب.

Advertisements اضاف طوالة: اللي بتسمح بإغتصاب الاطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسياً”. قال رئيس الجبهة :مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الامريكية للسود وبتأيد العنصرية.

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