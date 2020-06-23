6 إجراءات للتعامل مع مصابي كورونا في المطاعم السياحية بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 6 إجراءات جديدة للتعامل مع مصابي «كوفيد -19» في المطاعم السياحية وذلك تماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.



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ودعت الدائرة، في تعميم وفقا ل «البيان» جميع المطاعم السياحية في أبوظبي إلى تطبيق عدة توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في حال وجود أية إصابات بفيروس «كورونا» تشمل وقف العمل الفوري في المطعم وبشكل مؤقت، حجر جميع الموظفين ممن هم على اتصال مباشر بالحالات المصابة في العمل أو غرف السكن الخاصة بهم في غرف مناسبة ولمدة 14 يوماً لحين شفاء الحالات وتأكد خلوها من المرض من قبل السلطات المختصة.

وذكرت الدائرة أنه يتوجب على المطعم تطهير الموقع بأكمله قبل إعادة فتحه، حيث يمكن فتح المطعم في حالتين فقط وهي الاستعانة بموظفين إضافيين ممن ليسوا على اتصال مباشر مع الحالات المصابة، على أن يجتازوا الفحوصات اللازمة بنتائج سلبية جديدة لهم، واستكمال علمية تطهير المكان.

وأوضحت انه في حال عدم وجود العدد الكافي من الموظفين ممن لديهم نتائج سلبية للفحوصات لدعم عمليات سير عمل المطعم، فإن إغلاق المطعم يظل مستمراً حتى يتم تقديم الأدلة اللازمة لإعادة التشغيل، كذلك لا يتم إعادة فتح المطعم دون قرار نهائي من دائرة الصحة، حيث سيتم التفتيش من قبل الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.