شكرا لقرائتكم دفاعات النظام اعترضت عدة صواريخ إسرائيلية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال النظام السوري، مساء الثلاثاء إن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، متحدثا عن مقتل جنديين وإصابة 4 جراء الغارات الإسرائيلية .
وأوردت وكالة الأنباء السورية على تليغرام أن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.
وأفاد مراسل العربية أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، مشيرا إلى أن قصف إسرائيل جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية صباح الثلاثاء لسوريا.
وذكرت مصادر العربية أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور، مع ترجيح وقوع قتلى جراء الغارات.
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