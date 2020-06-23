بعد إلغاء الحظر.. متحدث الحكومة يعلن مصير غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ويحسم الجدل حول قرار تخفيض الموظفين

كتب: ضياء السقا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قواعد ارتداء الكمامات ما زالت سارية، وستظل غرامة الـ4 آلاف جنيه والحبس مطبقة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين ما زال ساريا مع منح الوزراء سلطة تخفيض الأعداد، مضيفا أن رئيس الوزراء منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد في كل مؤسسة.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن المحليات فى كل المحافظات هى المختصة بتطبيق قرارات رئيس الوزراء، مضيفا أن سيكون هناك حملات تفتيش مفاجئة على المقاهى والمطاعم ودور السينمات.

وشدد سعد، على استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، مضيفا أنه ليست كل المساجد ستفتح للصلاة فى نفس التوقيت ووزارة الأوقاف هى من ستحددها، وكذلك هناك إجراءات احترازية على المسلم اتباعها خلال ذهابه لأداء الصلاة فى المسجد، مؤكدا أنه سيفتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية لأن عدد مرتديها أقل من الشواطئ العامة.

وأوضح أن عودة النشاط الرياضى والمسابقات وفى مقدمتها مسابقة الدورى العام قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط الرياضى، مضيفا أنه لن يمنع أى عضو من الدخول لأى نادٍ ولكن نسبة الـ25% تطبق على المنشآت داخله.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة، التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

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كما تشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.

كما نوّه مدبولي إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وسننظر في الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئيس الوزراء المواطنين التماس العذر في هذا الأمر، لأنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم.

وفيما يتعلق بعودة الأنشطة الرياضية المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد أعلن عن الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة ممارسة هذه الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين سيتم إعادة عرض هذه الإجراءات والخطط مرة أخرى، فيما يخص مسابقات الدوري العام، وكذا المسابقات المختلفة الأخرى.

كما تضمنت القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا في الرابعة من صباح اليوم التالي.

وفيما يتعلق بدور العبادة، أوضح رئيس الوزراء أننا جميعا نقدر الحاجة لإقامة الشعائر في دور العبادة، لكن أداء العبادات يرتبط بوجود تجمعات كبيرة في دور العبادة، وهو ما جعلنا نُرجئ فتحها خلال الفترة الماضية، لكننا توافقنا في لجنة إدارة أزمة كورونا على أن يتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.