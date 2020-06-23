التنمية المحلية تعلن ضوابط عودة المقاهي والمطاعم والكافيهات.. وعقوبات مشددة على المخالفين

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التنمية المحلية، ضوابط إعادة فتح المقاهي والمطاعم والكافيهات، اعتبارا من السبت المقبل، حتى العاشرة مساءً، في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى سيد علي، إن مدير كل منشأة سيوقع إقرارا بالالتزام بالاشتراطات، وحال عدم التزامه يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد قاسم، حظر إقامة الحفلات الخاصة بالمقاهي والمطاعم والكافيهات، ومنع أى نشاط قد يؤدي إلى تجمعات ومنع دخول أي عميل يعاني من أعراض كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى وحظر تام لتقديم الشيشة، مشددا على تغيير مفارش الترابيزات بعد كل عميل وتوفير مناديل تعقيم أمام كل عميل، وفحص درجات العاملين بالمنشآت يوميًا، كل هذه الأمور يوقع عليها صاحب المنشأة.

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ولفت إلى أن الشواطئ العامة يستمر غلقها، أما الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق فتعمل بطاقة استيعابية 25% مع مراجعة الضوابط والإجراءات الخاصة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة، التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

كما نوّه مدبولي إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وسننظر في الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئيس الوزراء المواطنين التماس العذر في هذا الأمر، لأنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم.