شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة لسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تطوير المستشفيات التى تم بدء العمل فيها منذ سنوات، لافتا إلى أن محافظة قنا بها ثلاث مستشفيات لم يتم الانتهاء من أعمال التطوير على الرغم من الأزمة الراهنة مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى وإعادة توجيه الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بما يضمن سرعة الانتهاء من هذه الأعمال لخدمة المرضى وتحسين مستوى الخدمة والرعاية الطبية خلال هذه الفترة الحرجة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام خلال السنوات السابقة، وهذا ما جعلها على قدر كبير من الاستيعاب وأنها من ضمن أسباب الصمود خلال أزمة فيروس كورونا، ولكن لابد من تدعيم هذه المنظومة حتى لا نرهق النظام الصحى، ويكون ذلك من خلال استغلال الأصول غير المستغلة من الوحدات والمستشفيات سواء النموذجية أو التكامل، بالإضافة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإحلال والتجديد.

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وطالب عضو البرلمان، أن يكون هناك تنسيق مسبق بعد ذلك حتى لا تتم الأعمال فى عدد من المستشفيات بنفس المركز أو المحافظة فى آن واحد، وذلك تحسبا لتوقف الأعمال لكى يكون هناك مصدر بديل لتقديم الخدمة للمرضى، وضرورة أن يراعى سرعة الانتهاء من الأعمال المتوقفة أولا فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.