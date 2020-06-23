شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "إرادة جيل" يهدى "الصحفيين" مستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حزب إرادة جيل، هدية رمزية من المستلزمات الطبية تشمل ،10 إسطونات أوكسجين، و10 أجهزة بخار للجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين.

ووافق المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل على اقترح اللجنة الإعلامية للحزب برئاسة الكاتب الصحفي محمود نفادي، مؤكدا أن هذا التبرع لنقابة الصحفيين يؤكد على أهمية المساهمة المجتمعية في مواجهة وتداعيات فيروس كورونا، وإنطلاقا من تقدير واحترام حزب إرادة جيل لنقابة الصحفيين ومجلس إدارتها وجموع الصحفيين المصريين.

ووجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة شكر للجنة الإعلامية والصحفية لحزب إرادة جيل على تقديم هذه الهدية الطبية والتى تساهم فى الجهود المبذولة من جانب مجلس النقابة لتوفير الرعاية الصحية للزملاء الصحفيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا ويحتاجون لاسطونات الأوكسجين وأجهزة البخار.

وقام اليوم الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس الحزب، برفقته أعضاء اللجنة الإعلامية من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة محمد العدس، وعوض العدوي، بتسليم الهدية للكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس اللجنة الصحية بنقابة الصحفيين.

Advertisements