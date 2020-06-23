شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تقترح استثناء بعض المحال من الغلق بمقابل للساعات الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قرار الحكومة لفتح المطاعم بطاقة 25٪ وعودة النوادى، بأنه يأتى متطابقا مع ما كانت أوصت به اللجنة فى تقريرها الصادر للتوصيات بشأن أزمة كورونا والذى تتضمن ضرورة التعايش مع الأزمة الراهنة لما له من تأثير كببر على دخول المواطني، موجها التحية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى غلق المحال التاسعة مساءا والمطاعم ال 10 مساءا.

وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة لن يكون إلا بالرقابة الجادة وتكون الحكومة قادرة على نفاذ التقييم والأثر الخاص بهذا القرار، معتبرا أن قرار الحكومة معمم على كافة الأنشطة والمناطق وبالتالى لابد وأن يصحبه أن يكون هناك دراسة وتقييم لإمكانية استثناء لبعض المناطق الجغرافية والأنشطة بزيادة عدد ساعات العمل الخاصة بها بمقابل مالى عن كل ساعة عمل إضافية يتم تحصيله من الوحدة المحلية القائمة بها على أن يؤول هذا المقابل لأى صندوق من صناديق التنمية والتطوير للدولة ومنها المناطق السياحية على سبيل المثال او التى تمثل مزار سياحى أو التى تمثل نطاق لاستقبال أجانب أو ما شابه،قائلا"نتفق مع الحكومة فى الاغلاق المبكر مع دراسة حزم الاستثناءات الجغرافية و الخدمية بمقابل".

وعبر "السجيني" عن ثقته فى سيطرة الحكومة على ضبط فتح المقاهى والمطاعم وضمانة الرقابة عليها وتقييم الممارسة اليومية لها. ولفت إلى أن عودة المطاعم للفتح بالتزام المسافات الآمنة بمعنى إن كان المكان يأخذ 50 فرد فليتم اقتصاره على 25 فرد لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، تمثل أفضل من الغلق الكامل.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء،أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت، معلنا انه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، وشدد على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشات للعقوبة، و أعلن أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساءا والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.