معاينة مواقع مقترحة لإنشاء محطتي صرف قريتي الأمل والكمال بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

عاينت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، المواقع المُقترحة لإقامة محطات رفع صرف صحي بقريتي الأمل والكمال.

وباشرت الوحدة المحلية وفق تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والعقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتنفيذ حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طوخ الخيل.

وقال أبوكريشة، في تصريحات صحفية، إنه جرت إزالة حالتي تعدي علي أملاك دولة، وحالتي تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بصفط الغربية، ومتابعة الاستمرار في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع علي المواطنين.

وقال رئيس الوحدة المحلية، إنه جرى إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، منوهًا بأن رئيس مركز ومدينة المنيا شدّد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للشارع لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات التعدي أو مخالفة قانون البناء ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات.