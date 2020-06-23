٥٠ كرتونة مستلزمات طبية لعقار مخصص لعزل مصابي كورونا جنوبي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بالتنسيق مع مؤسسة "بوابتك للخير" لتوفير بعض المستلزمات الطبية للعمارة الخاصة بالعزل بمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وأضافت عثمان أنه جرى التنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها عن طريق مؤسسة "بوابتك للخير" والعمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير باقي الاحتياجات.
وأوضحت مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص، إنه تم توفير 50 كرتونه للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.
وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التي تم توفيرها شملت عدد 10 مقياس حرارة طبي قلم إسباني متعدد، و50 ترمومتر أحادي، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.
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