٥٠ كرتونة مستلزمات طبية لعقار مخصص لعزل مصابي كورونا جنوبي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بالتنسيق مع مؤسسة "بوابتك للخير" لتوفير بعض المستلزمات الطبية للعمارة الخاصة بالعزل بمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت عثمان أنه جرى التنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها عن طريق مؤسسة "بوابتك للخير" والعمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير باقي الاحتياجات.

وأوضحت مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص، إنه تم توفير 50 كرتونه للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.

وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التي تم توفيرها شملت عدد 10 مقياس حرارة طبي قلم إسباني متعدد، و50 ترمومتر أحادي، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.​