وفاة 3 مُصابين بكورونا داخل عزل المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

توفيّ 3 مُصابين بفيروس كورونا المُستجد، داخل مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد حالات الوفاة خلال أقل من أسبوع إلى 6 حالات وفاة.

وقالت مصادر طبية داخل المستشفى، في تصريحات صحفية، إن حالات الوفاة الثلاثة لسيدتين ورجل، وإن قسم العناية المركزة بالمستشفى يوجد داخله حاليًا 10 حالات تُصنف أنها من الحالات الحرجة، ويُجرى متابعتهم بدقة وتوفير أعلى رعاية طبية ممكنة لهم.

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وأشارت المصادر إلى أن المستشفى لم يقرر اليوم الإعلان عن خروج أي من الحالات المصابة بهم والبالغ عددهم 125 مريضًا.

وبحسب تصريحات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعته 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.

وأوضح بلبل أن المستشفى اُفتتح الجمعة الموافق 4 أبريل، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجرى تفقد غرف العزل المجهزة، والتأكد من انتهاء تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسلّم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية.​