بالصور.. وصول جهاز سحب بلازما المتعافين من كورونا إلى الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الشرقية عن وصول جهاز سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المُستجد، ضمن خطة وزارة الصحة لاستخدام بلازما المتعافين في علاج المصابين بالفيروس.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود إنه كلف الدكتور جمال الحفناوي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، بالتنسيق مع الدكتورة نانسي عبدالحي، مديرة المركز الإقليمى لبنك الدم بمنطقة "الأحرار"، لاستلام الجهاز، وذلك بعد اعتماد الشرقية كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية نفذت خطوة استباقية من خلال حملة لدعوة المتعافين من فيروس كورونا المُستجد إلى التبرع بالبلازما، وجرى التواصل مع عدد منهم، والذين أبدوا استعدادهم للتبرع لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.​