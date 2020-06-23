شباب الصحفيين إلى الناشطة الوهمية آية حجازي: السجون في مصر أشرف من الاعتداء على الأطفال جنسيا

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شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً عنيفاً على الناشطة الوهمية المدعوة أية حجازي بعد ترويجها لأفكار جماعة الاخوان الارهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي:اللي عذبت الاطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب. اضاف طوالة: اللي بتسمح بإغتصاب الاطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسياً”. قال رئيس الجبهة :مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الامريكية للسود وبتأيد العنصرية.