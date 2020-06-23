روحاني: طهران ستتخلى في المستقبل عن الخليج

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستتخلى في المستقبل عن الخليج ومضيق هرمز لتصدير النفط، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال روحاني اليوم الثلاثاء: "نعمل على مد أنابيب النفط من منطقة غورة (غرب) إلى ميناء جاسك (جنوب شرق) ولن تعود صادرات النفط متصلة بمضيق هرمز، وهذا سيتم لأول مرة

في التاريخ".

وليست المرة الأولى التي تتحدث فيها طهران عن المشروع لمد الأنابيب إلى ميناء جاسك في خليج عمان، حيث قال مدير شركة هندسة وتوسعة صناعة النفط الإيرانية تورج دهقاني العام الماضي، إن إيران ستتمكن من تصدير النفط من شرق

مضيق هرمز حتى مارس 2021، ضمن مشروع بتكلفة ملياري دولار، يتضمن مد ألف كيلومتر من الأنابيب، ستنقل مليون برميل نفط يوميا.

وفي سياق آخر جدد الرئيس الإيراني رفضه دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض، وقال إن موقف الإدارة الأمريكية بشان التفاوض "كذب في كذب".

وأضاف روحاني أن الإدارة الأمريكية "تركت طاولة المفاوضات، وحطمتها، وأحرقت غرفة التفاوض"، وقال إن "دعوتها للتفاوض مجددا أمر غريب وكاذب".