مسئول صحي إنجليزي: المعركة مع كورونا ستكون طويلة

قال كريس ويتي أكبر مسؤول طبي في إنجلترا إنه يتوقع مستويات عالية من تفشي فيروس كورونا حتى العام القادم، وحذر من أن المعركة مع الفيروس ستكون طويلة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال: "سوف أندهش وأكون سعيدا إذا لم يستمر هذا الوضع

خلال الشتاء، وحتى الربيع القادم... أتوقع مستويات كبيرة من تفشي فيروس كورونا حتى ذلك الوقت على الأقل".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

في المملكة إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

فيما أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" استنادا إلى البيانات الرسمية أن إجمالي الوفيات المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.