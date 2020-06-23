فلسطين تُسجل 179 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورنا المستجد، اليوم الثلاثاء، بلغت 179 إصابة.
وأضافت في بيان لها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375 والإصابات النشطة إلى 754 كما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.
وذكرت الكيلة في بيانها، أنه تم إجراء 2472 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها خلال
وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الماضي، إغلاق بعضالمناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وسمحت يوم الإثنين، بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة الذي يفرض قيودًا على عدد الحاضرين.
وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.
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