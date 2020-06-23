السعودية ترفض السماح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة كورونا

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، الثلاثاء، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمةجائحة «كورونا»، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
وجاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: «مقيم عمل خروج وعودة،هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية: «أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة
وأشارت الجوازات، إلى أنه «في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد».
وأكدت، أنه «في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».
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