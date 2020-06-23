وزير الخارجية الأمريكي: مساهمات الصين في مكافحة كورونا صغيرة جداً

قلل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من قيمة المساهمة الصينية في الجهود العالمية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وقال بومبيو، على «تويتر»، الثلاثاء: «المساهمات الصينية في مكافحة فيروس كوروناالمستجد، صغيرة جدا (تافهة)، إذا تم مقارنتها بالخسائر المادية والبشرية لعدم كشفها للحقائق».
وتابع بومبيو: «مساهمات الصين وما يطلق عليه الكيانات الخاصة الصينية في مكافحة كورونامع الدول الأفريقية لا تذكر، مقارنة بما تسببه ممارساتها الغامضة من خسائر، وقادت دولا لأشياء مخيبة للآمال»، مضيفا: «الولايات المتحدة ستواصل العمل في أفريقيا».
ولفت وزير الخارجية الأمريكية إلى أن «مبادرة الحكومة الأمريكية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية»الإيدز«، ساهمت في إنقاذ ملايين الأفارقة».
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