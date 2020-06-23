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الأردن يُدين المحاولات الإرهابية للحوثيين بمناطق مدنية في السعودية

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، المحاولات الإرهابية للحوثيين باستهداف مناطق مدنية في من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه

الرياض ونجران وجازان.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، تضامن بلاده الكامل مع

السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكدًا أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.
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