هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واصفا إياها بـ"الدمى التي تتلاعب بها الإدارة الأمريكية"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكتب شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على "تويتر"، أن مستشار الأمن القومي السابق في البيت
وتساءل شمخاني: "لماذا تجاهلت أوروبا المؤامرة المشتركة للأحمقينغير المؤهلين وانسحبت من الاتفاق النووي، بل وتحولت إلى دمية بيد الأمريكيين من خلال إعلان قرار ضد إيران؟".
وتأتي تغريدة شمخاني إشارة إلى تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: أوروبا دمية بيد واشنطن وترامب وبولتون ممل وأحمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.