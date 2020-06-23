السودان يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

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أعلنت الاستخبارات العسكرية في السودان، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا.

وقالت الاستخبارات السودانية: إن الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف السودانية ”وضعت يدها على 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف فى طريقها إلى إثيوبيا، وجرى القبض على ستة متهمين“.

وأفاد والي القضارف الحدودية مع إثيوبيا، اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم، بأن ”الأسلحة المهربة دليل على تعاون المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي مع إثيوبيا“.

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ودعا المسؤول السوداني إلى ”بذل مزيد من الجهود وإحكام التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات النظامية؛ لضبط ومكافحة تهريب السلاح“.

وأشار إلى أن ”هناك ترتيبات في الأيام المقبلة لتنفيذ حملات لجمع السلاح غير المقنن قسرياً بالولاية“.

وتشهد الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا توترًا، على وقع اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية في الفشقة، وهي منطقة حدودية زراعية نائية تتبع لولاية القضارف (شرق).