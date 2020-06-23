وفيات كورونا تتجاوز الـ 472 ألف شخص حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 472.173 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 9.116.250 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 4.437.300 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، كما تملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 120.402 وفاة من أصل 2.312.302 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 640.198 شخصاً من كورونا في الولايات المتحدة.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل مع 51.271 وفاة من أصل 1.106.470 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42.647 وفاة من أصل 305.289 إصابة، ثم إيطاليا مع 34.657 وفاة (238.720 إصابة)، وفرنسا مع 29.663 وفاة (197.251 إصابة).

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وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83.418 إصابة (22 إصابة جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78.425 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء، 193.274 وفاة من أصل 2.549.769 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 128.883 (2.413.939 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 97.782 وفاة (2.101.188 إصابة)، وآسيا 29.902 وفاة (1.068.963 إصابة) والشرق الأوسط 13887 وفاة (656.651 إصابة) وإفريقيا 8314 وفاة (316.820 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8928 إصابة).

ألمانيا تعيد فرض الإغلاق

في سياق متصل، شهد الثلاثاء تباينا في موقف كل من ألمانيا وبريطانيا إزاء كورونا، فقد تراجعت ألمانيا عن الفتح في منطقة محلية، فيما كشفت بريطانيا عن خططها لتشغيل بعض القطاعات.

وفي التفاصيل، أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين – ويستفاليا، أرمين لاشيت “سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء كانتون غوترسلوه” البالغ عدد سكانه حوالي 360 ألف نسمة ويقع في غرب البلاد.