تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة.. حالات جديدة ببؤر “لالة ميمونة” والفيروس يعود لعدد من الجهات

لازالت بؤرة “لالة ميمونة” تفرخ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور أسبوع على تفجير الوضع الوبائي في المنطقة وتحويلها إلى إقليم معزول يخضع لتدابير احترازية خاصة.

وكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن الحصيلة الرسمية بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجهات المملكة، والتي سجلت فيها مدينة القنيطرة 22 حالة إصابة جديدة مؤكدة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما أكدت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، أن جهة مراكش-آسفي سجلت إصابات جديدة توزعت بين 10 حالات بآسفي، و26 بمراكش.

بدورها سلجت جهة الدار البيضاء-سطات، حالات توزعت بين 14 بالدار البيضاء، و10 بالجديدة، 5 بالمحمدية و4 بسيدي بنور، فيما سجلت جهة الشرق حالة واحدة بإقليم جرادة.

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وأضاف المصدر ذاته أن عمالة طنجة سجلت 3 حالات، و10 بالعرائش، 7 بوزان، وحالة واحدة بتطوان، كما سجلت عمالة فاس 23 حالة جديدة.

وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجلت 14 حالة بكلميم واد نون، لاسيما في طانطان، و4حالات بالداخلة.

أما جهة فاس-مكناس فقد سجلت 12 إصابة جديدة بالفيروس كلها في مدينة فاس، بينما سجلت جهة بني ملال -خنيفرة 4 حالات مؤكدة بفيروس كوفيد-19، جميعها رصدت في مدينة فقيه بنصالح، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إصابة 195 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، مقابل 82 حالة شفاء و0 حالة وفاة، كما أن عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19، قيد العلاج، حُددت في 1592.