حصيلة كورونا في المغرب.. 172 إصابة جديدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إصابة 172 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 10344حالة مع استبعاد 564832 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 41 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8407 بنسبة 81.3 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتبقى الحصيلة مستقرة في 214 حالة في الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة.