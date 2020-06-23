أمن تطوان يشن حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية ويوقف المخالفين

دشنت المصالح الأمنية في ولاية أمن تطوان، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية، التي لا تتوفر على وثيقتي الملكية، والتأمين، ناهيك عن الخوذة الوقائية، أو تلك التي ارتكب أصحابها مخالفات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المصالح الأمنية حجزت عددا من الدراجات النارية في مختلف الشوارع في تطوان، ونقلتها إلى المستودع الجماعي، وأوقفت السائقين، الذين لا يتوفرون على خوذة وقائية.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن عملية المراقبة والتوقيف، تندرج في إطار عملية روتينية تقوم بها المصالح الأمنية في تطوان لمراقبة الدرجات النارية بصنفيها، لتعزيز استتباب الأمن، وتوقيف المخالفين.
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