179 إصابة بكورونا في الضفة والقدس اليوم؛ 91 حالة في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس، المُحتلّتين، اليوم الثلاثاء، 179 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من بينها 91 إصابة جديدة سُجّلت، مساء اليوم في محافظة الخليل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن تفوح سجّلت 70 إصابة، ودورا 5 إصابات، وسجّلت السموع 3 إصابات، فيما سجّلت مدينة الخليل إصابة واحدة، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى 167 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات الإجمالية في الضفة الغربية والقدس، المُحتلّتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، ارتفعت إلى 1363، وحصيلة الإصابات النشطة إلى 742.

رجل في الخليل يقي نفسه من الفيروس (توضيحية - أ ب أ)

وارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 616، أما حصيلة حالات الوفاة فتوقفت عند 5 حالات منذ بدء انتشار الفيروس في فلسطين.

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وكانت الكيلة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت الكيلة في بيان، أن الاصابات تركزت على النحو التالي: 11 إصابة في القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل - 30 في مدينة الخليل، 31 في دورا، 4 في الظاهرية، 2 في السموع، 1 في الرماضين، 6 في بيت عوا - وإصابة في طولكرم، وأخرى في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس، فيما تم تسجيل 15 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأشارت الكيلة في البيان إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1,284 إصابة، منها 663 اصابة نشطة، فيما بلغت حصيلة حالات التعافي 616، وحالات الوفاة 5.