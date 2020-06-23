العراق تشكو للأمم المتحدة إنتهاك تركيا لسيادته

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد العراق، الثلاثاء، رفضه واستنكاره للخروقات التركية المتلاحقة للأراضي العراقية.



وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، رفض واستنكار بلاده لأي خرق أو هجوم تركي على الأراضي العراقية.

ودعت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، مجلس الوزراء، لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخل التركي في البلاد.

واستدعت الخارجية العراقية، مؤخرا، السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.

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كما اتهم العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.

ومن جانبها، دعت حكومة كردستان العراق، تركيا لإيقاف هجماتها واحترام سيادة أراضينا.

وتواطأت إيران مع تركيا، الأربعاء، وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين