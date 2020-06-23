الثلاثاء 23 يونيو 2020

أجمع وزراء الخارجية العرب، على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.



جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

وأكد البيان أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

واستنكر التدخلات الخارجية في ليبيا، مرحبا في ذات الوقت بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة الليبية.

ودعا الوزراء العرب في بيانهم، إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء في ليبيا، مشددون على "أهمية الحل السياسي للأزمة ووحدة وسيادة ليبيا

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إجماع عربي على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

أجمع وزراء الخارجية العرب، على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

وأكد البيان أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

واستنكر التدخلات الخارجية في ليبيا، مرحبا في ذات الوقت بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة الليبية.

ودعا الوزراء العرب في بيانهم، إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء في ليبيا، مشددون على "أهمية الحل السياسي للأزمة ووحدة وسيادة ليبيا