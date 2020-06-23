شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يؤكد على أهمية التوسع في إنتاج الغذاء محلياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التوسع في إنتاج الغذاء محلياً وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خيار استراتيجي وركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي للإمارات.



وطالب شباب الإمارات وعقولها المبدعة بتقديم حلول وابتكارات وأفكار تعين على تعزيز الأمن الغذائي للإمارات على المديين القريب والبعيد.

وقال: "الغذاء سلعة استراتيجية، ننتظر من شبابنا المبدعين أفكاراً تعين على تنميتها وضمان توافرها في جميع الأوقات".

وتابع: "لدينا استراتيجية واضحة وسخرنا كافة الإمكانات لتحقيق أهدافها ضمن أطر زمنية محددة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، ثقتنا كبيرة في قدرة ثروتنا الحقيقية من العقول في تقديم حلول تعين على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية.. والأبواب مفتوحة أمام كل صاحب عطاء يمكنه المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

ونوّه إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن جراء انتشار فيروس كورونا، والأسلوب الناجح الذي اتبعته دولة الإمارات في مواجهة تداعياتها على مختلف المستويات، أمور أظهرت قوة ومتانة الأمن الغذائي الإماراتي وأكدت قدرتنا على تلبية احتياجات المجتمع مهما كان حجم الطلب.

وتابع: لم تشهد أسواق الإمارات أي نقص في أي من السلع الغذائية الأساسية سواء المنتجة محلياً أم المستوردة من الخارج في مختلف الأوقات.

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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، إلى مزرعة "فيش فارم" في دبي.

ورافقه خلال الزيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

تأتي الزيارة ضمن جولات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميدانية لتفقد سير العمل في المشروعات الوطنية ضمن مختلف القطاعات، حيث اطلع على سير العمل في المزرعة التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في دولة الإمارات بما تقدمه من إسهام كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من مجموعة متنوعة من الأسماك.

وتوفر المزرعة احتياجات السوق المحلية، لاسيما أسماك المناطق الباردة، بإنتاج يناهز 3 آلاف طن سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة والتي تنافس في جودتها الأسماك المستوردة من مواطنها الطبيعية.

وكان للمزرعة دور رئيسي في تلبية احتياجات السوق الإماراتية من الأسماك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعرّف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من بدر بن مبارك، المدير التنفيذي لشركة "فيش فارم" على استراتيجية العمل في المزرعة السمكية، وخططها المستقبلية الرامية إلى التوسع في تربية أسماك المياه الباردة وزيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير تلك الأنواع من الأسماك للسوق المحلية، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما اطلع على نظام العمل في المزرعة من خلال مقرها الكائن في منطقة جبل علي في دبي، ومبانيها المصممة خصيصاً لتهيئة بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للأسماك التي يتم تربيتها في المزرعة من خلال 5 محطات تضم كل منها 8 أحواض يتم إدارتها بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال.

وتم تأسيس هذه المحطات بالاستفادة بخبرات عالمية من دول لها باع طويل في مجال الاستزراع السمكي مثل الدنمارك والنرويج