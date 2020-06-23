إدانة عربية واسعة للهجوم الصاروخي الحوثي ضد السعودية

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أدانت عدد من الدول العربية، الثلاثاء، استهداف مليشيات الحوثي لمناطق مدنية في السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المفخخة.



وأشادت وزارة خارجية البحرينية، في بيان، ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

وشددت على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

بدورها، عبرت سلطنة عمان عن أسفها العميق إزاء الهجمات ضد السعودية، ودعت لتجنب التصعيد.

وقالت السلطنة، في بيان، إنها تتابع باهتمام بالغ وأسف عميق الهجمات التي تعرضت لها السعودية.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التصعيد الخطير الذي نفذته الميليشيات الحوثية اليوم بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه الرياض وجيزان ونجران، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة قبل أن تصل إلى أهدافها.

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وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات ذكافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأدانت دولة الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.

وجددت الإمارات، في بيان، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان أحدثها مساء الإثنين، وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.