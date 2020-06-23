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وزراء الخارجية العرب يحذرون من مغبة توسيع المواجهة فى ليبيا

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حذر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم بجامعة الدول العربية ، من مغبة الاستمرار في العمل العسكري في ليبيا لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة ، مشددين على رفض نقل المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا .

وأكدوا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ، و سحب كآفة القوات الأجنبية .

ورحب وزراء الخارجية بكافة المبادرات ومنها إعلان القاهرة مؤكدين على أهمية الحل السياسي الشامل في ليبيا ، واستعادة الدولة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية ، و الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا.

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