شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يحذرون من مغبة توسيع المواجهة فى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدوا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ، و سحب كآفة القوات الأجنبية .
ورحب وزراء الخارجية بكافة المبادرات ومنها إعلان القاهرة مؤكدين على أهمية الحل السياسي الشامل في ليبيا ، واستعادة الدولة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية ، و الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا.
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