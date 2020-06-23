مصر تقرر تخفيف قيود كورونا اعتباراً من السبت





قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية ستفتح أبوابها من جديد اعتباراً من يوم السبت لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم إنه سيتم فتح المقاهي والمطاعم بداية من السبت المقبل لتعمل بنسبة 25 في المئة من طاقتها الاستيعابية، مع ضمان تباعد اجتماعي.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المحال التجارية الساعة الـ 9 مساء، وإغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الـ 10 مساء، مشيراً إلى استمرار إغلاق الحدائق والشواطيء العامة. وستعمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

كما أعلن عن فتح دور العبادة لأداء العبادة لأداء الشعائر الدينية اليومية بداية من السبت المقبل مع استمرار تعليق الصلاة الجماعية الأسبوعية.

وأشار كذلك إلى استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خشية تكدس المواطنين. وقال إن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل وتستأنف العمل الرابعة صباحا.

وأعلن مدبولي أن موعد غلق المحال التجارية سيكون في التاسعة مساء والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساء لكنه ذكر أن القرارات تخضع للمراجعة بصورة دورية.



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