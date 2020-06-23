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ريال مدريد يشكو الليجا من مجاملة برشلونة

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2020-06-23 | 20:38

ريال مدريد يشكو الليجا من مجاملة برشلونة

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قدم شكوى لـ رابطة "لا ليجا"، بسبب مواعيد مباريات الجولتين الـ33 و34.
رابطة الليجا، أعلنت أمس الاثنين، مواعيد الجولتين، والذي سيواجه خلالها ريال مدريد كل من خيتافي وأتلتيك بلباو، بينما يلعب أمام أتلتيكو مدريد وفياريال.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "إدارة النادي الملكي اتصلت برابطة الليجا من أجل الشكوى من جدول المباريات، حيث في ريال مدريد يروا أن الجدول يصب بشكل كبير في مصلحة برشلونة".


وأوضحت الصحيفة أن "ما يجعل ريال مدريد غير سعيدًا هو أنّ النادي سيلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة، بينما سيتمتع برشلونة بـ 5 أيام كاملة بين مباراتهما في الجولتين الـ33 والـ34".

وقالت الصحيفة إن "هُناك غضب في ريال مدريد، لكون في الوقت الذي سيحصل ريال مدريد فيه على راحة 62 ساعة بين مباراتيه، سيحصل برشلونة على 118 ساعة بين المباراتين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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