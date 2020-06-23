ريال مدريد يشكو الليجا من مجاملة برشلونة

رابطة الليجا، أعلنت أمس الاثنين، مواعيد الجولتين، والذي سيواجه خلالها ريال مدريد كل من خيتافي وأتلتيك بلباو، بينما يلعب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد وفياريال.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "إدارة النادي الملكي اتصلت برابطة الليجا من أجل الشكوى من جدول المباريات، حيث في ريال مدريد يروا أن الجدول يصب بشكل كبير في مصلحة برشلونة".



وأوضحت الصحيفة أن "ما يجعل ريال مدريد غير سعيدًا هو أنّ النادي سيلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة، بينما سيتمتع برشلونة بـ 5 أيام كاملة بين مباراتهما في الجولتين الـ33 والـ34".

وقالت الصحيفة إن "هُناك غضب في ريال مدريد، لكون في الوقت الذي سيحصل ريال مدريد فيه على راحة 62 ساعة بين مباراتيه، سيحصل برشلونة على 118 ساعة بين المباراتين".

