ريال مدريد يشكو الليجا من مجاملة برشلونة

2020-06-23 | 20:38
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد قدم شكوى لـ رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بسبب مواعيد مباريات الجولتين الـ33 و34.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "إدارة النادي الملكي اتصلت برابطة الليجا من أجل الشكوى من جدول المباريات، حيث في ريال مدريد يروا أن الجدول يصب بشكل كبير في مصلحة برشلونة".
وأوضحت الصحيفة أن "ما يجعل ريال مدريد غير سعيدًا هو أنّ النادي سيلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة، بينما سيتمتع برشلونة بـ 5 أيام كاملة بين مباراتهما في الجولتين الـ33 والـ34".
وقالت الصحيفة إن "هُناك غضب في ريال مدريد، لكون في الوقت الذي سيحصل ريال مدريد فيه على راحة 62 ساعة بين مباراتيه، سيحصل برشلونة على 118 ساعة بين المباراتين".
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