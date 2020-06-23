روحاني: سنتخلى عن الخليج ومضيق هرمز لتصدير النفط في المستقبل

اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستتخلى في المستقبل عن الخليج ومضيق هرمز لتصدير النفط.
وليست المرة الأولى التي تتحدث فيها طهران عن المشروع لمد الأنابيب إلى ميناء جاسك في خليج عمان، حيث قال مدير شركة هندسة وتوسعة صناعة النفط الإيرانية تورج دهقاني العام الماضي، إن إيران ستتمكن من تصدير النفط من شرق مضيق هرمز حتى مارس 2021، ضمن مشروع بتكلفة ملياري دولار، يتضمن مد ألف كيلومتر من الأنابيب، ستنقل مليون برميل نفط يوميا.
وأضاف روحاني أن الإدارة الأمريكية "تركت طاولة المفاوضات، وحطمتها، وأحرقت غرفة التفاوض"، وقال إن "دعوتها للتفاوض مجددا أمر غريب وكاذب".
وخلال اجتماع بحكام الأقاليم الإيرانية، وصف روحاني نظيره الأمريكي بأنه "قليل الخبرة" وقال إن "سلوكه يعكس افتقاره للتجربة"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن إيران ستستسلم بغضون ثلاثة أشهر... لكنها أخطأت في حساباتها، وأخطأ الصهاينة في حساباتهم، إلى جانب الدول الرجعية والمتشددين في أمريكا".
وأقر الرئيس الإيراني بأن بلاده تواجه سنة مالية صعبة، قائلا: "نعاني من عقوبات شديدة، أضيف إليها فيروس كورونا"، معربا عن ثقته بأن إيران ستتجاوز هذه المرحلة.
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