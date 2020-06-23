الاعلام الرقمي: ثلاث قواعد اساسية لتأمين حساب مستخدمي الواتساب

أكد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، ضرورة قيام مستخدمي الواتساب باجراءات معينة لمنع اي محاولة لقرصنة الحساب، مشيرا الى وجود ثلاث قواعد اساسية لذلك.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القواعد الثلاث الرئيسة التي يوصي بها فريق مركز الاعلام الرقمي ستضمن للمستخدم محافظته على حسابه من المتسللين ومن يهدفون للاستيلاء عليه".

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وأضاف أن "القاعدة الاولى هي المصادقة الثنائية التي يتم تفعيلها من خلال ال setting ثم Account ثم Two -step Verification حيث سيتم ربط الواتساب بكود PIN معين يمنع الاستفادة من الرقم الهاتفي في الواتساب مرة اخرى الا باستخدام هذا الكود، بالاضافة للكود الذي يصل في العادة عبر رسائل الـSMS".

ولفت المركز الى ان "القاعدة الثانية هي ضرورة عدم تحميل اي ملف او لنك يصل للشخص بدون معرفة مصدره او طبيعة اللنك المرسل"، مشيراً الى أن "القاعدة الثالثة هي الغاء خيار تحميل الملفات التلقائي من الواتساب، من خلال الذهاب لخيار setting ثم Data and storage Usage وجعل كل الخيارت off".