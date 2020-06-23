شفاء 'داعشي' مصاب بكورونا في الموصل

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بشفاء احد عناصر "داعش" مصاب بكورونا في الموصل. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "داعشياً مصاب بفيروس كورونا شفي من الاصابة وغادر الحجر الصحي من احدى مستشفيات مدينة الموصل". واضاف انه "تم اعادة الداعشي الى السجن، علما ان الداعشي واثناء فترة الحجر كان يخضع لحراسة مشددة داخل المشفى".

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