الصحة تكشف عن محاولات لإنتاج علاج كورونا داخل العراق

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك محاولات لإنتاج علاج كورونا داخل العراق، إذ أن العراق لم يبرم عقداً مع أي دولة لاستيراد علاج لكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.