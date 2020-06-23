صفقة تبادلية كبيرة في طريقها للحسم بين برشلونة ويوفنتوس

2020-06-23 | 19:29
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آرثر موقفه كان رافضًا للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي واصل محاولاته مع اللاعب البرازيلي لإقناعه.
وذكرت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن "برشلونة اشترط 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب ضمن صفقة بيانيتش، ولا يكتفي بالتبادل فقط".
يوفنتوس يقدر قيمة بيانيتش بـ 70 مليون يورو، ولكن النادي الكتالوني طلب من البيانكونيري 10 مليون إضافية، لأن آرثر سنه أصغر، بالإضافة إلى أنه لا يزال يخوض موسمه الثاني، وفي عقده 3 مواسم أخرى.
الآن الصفقة في طريقها للإنهاء، بعد موافقة آرثر الاستماع لـ يوفنتوس، ورغبة النادي الكتالوني في ضم بيانيتش وموافقة الأخير بارتداء قميص البلوجرانا.
ٱرثر سجل 4 أهداف وصنع مثلها في 26 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بجميع المسابقات المحلية والأوروبية.
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