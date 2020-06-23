مسلحون يقتحمون منزل شرطي ويضعون رمانتين بداخله شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام مسلحين باقتحام منزل شرطي ووضع رمانتين يدويتين بداخله شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام منزل شرطي منسوب الى مديرية شؤون السيطرات وقاموا بوضع رمانتين يدويتين دفاعية داخل (مطبخ الدار) ضمن منطقة الكسرة/ الاعظمية ولاذوا بالفرار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع الرمانتين من قبل خبير المتفجرات دون اصابات"، مشيراً الى أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه".
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