الاستخبارات السودانية تضبط أسلحة تركية في طريقها لإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت شعبة الاستخبارات العسكرية السودانية، بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، من ضبط كميات مقدرة من الأسحلة فى طريقها لإثيوبيا وقبضت على 6 متهمين.
وقال والى القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، إن "الأسلحة شملت عدد (25) بندقية كلاشنكوف و(80) مسدس تركي وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف مهربة في طريقها لإثيوبيا".
وأضاف، خلال وقوفه بمقر الشعبة على حجم المضبوطات بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، أن "هذه الأسلحة المهربة دليل على تعاون المهربين مع الأعداء اللذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي مع إثيوبيا".
ودعا عبدالقيوم إلى بذل مزيد من الجهود وإحكام التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات النظامية لضبط ومكافحة تهريب السلاح.
وأشار الوالي المكلف إلى الترتيبات الجارية خلال الأيام المقبلة لتنفيذ حملات جمع السلاح غير المقنن قسرياً بالولاية.
وطالب كل من بحوزتهم أسلحة غير مقننه تسليمها للجنة الفنية الخاصة بذلك برئاسة الولاية والمحليات.
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